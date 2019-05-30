نتائج السادس ابتدائي محافظة ذي قار

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن نتائج الصف السادس الابتدائي في المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار الدور الاول للعام الدراسي 2018 / 2019 وادناه نتائج الدراسة الابتدائية (السادس الابتدائي ) لمديرية تربية محافظة ذي قار:



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