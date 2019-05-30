وأضافت، أن "رئاسة جامعة كركوك هي الجامعة الوحيدة التي صدر أمرها (رئاسة الجامعة) بالأصالة وليست بالوكالة كبقية رؤساء الجامعات الأخرى"، معتبرةً "إقالة رئيس جامعة كركوك تجاوزاً على الحصة القومية للتركمان".
وتابعت، أن "التغيير وإن تم فلا ضير أن يكون البديل تركمانياً، ونمتلك من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الآخرون"، داعيةً وزير التعليم إلى "إعادة النظر في قراره ليتسنى لنا جميعاً اختيار الأكفأ أولاً، ومن ثم المحافظة على التوازن القومي ثانياً وهي حصة تعود للمكون التركماني".
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وجه بإنهاء مهام رئيس جامعة كركوك عباس حسن وتكليف صباح أحمد بمهامه.
كانت هذه تفاصيل خبر التركمان يعتبرون إقالة رئيس جامعة كركوك 'تجاوزاً' على حصتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.