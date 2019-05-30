الديهي يكشف أسباب سقوط الجنسية الكويتية عن الداعية نبيل العوضي

صدى البلد

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الداعية الإسلامية نبيل العوضي استغل منابر الكويت؛ من أجل محاولة إسقاط النظام هناك.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN" أمس، الأربعاء، أن الحكومة الكويتية أسقطت الجنسية عن الداعية الإسلامي نبيل العوضي لعدة أسباب.

وأوضح أن الحكومة اتهمت الداعية نبيل العوضي بالدعوة إلى العنف داخل الكويت، كما أنه دعا إلى تسليح المعارضة السورية، حيث نظر له المسئولون الكويتيون بأنه أحد روافد الإخوان داخل الكويت.

وأشار إلى أن قطر قامت بعرض الجنسية القطرية على الداعية الإسلامي...