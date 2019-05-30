إجراء عاجل من بوتين بشأن معاهدة الصواريخ

صدى البلد
أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرّر تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما (البرلمان) لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق انسحابها رسميًا من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارًا من يوم 2 فبراير الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا،...
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