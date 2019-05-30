قوى الامن تعلن توقيف سمسار وزوجة موقوف ورقيب في قوى الامن بتهم رشوة

ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان ان بتاريخ 25/5/2019، وفي سياق تحقيق مجرى من قبل مكتب مكافحة ​المخدرات​ المركزي في وحدة الشرطة القضائية، مع عددٍ من الموقوفين السوريين، توافرت معلومات للمكتب المذكور حول قيام أحد الأشخاص _ يدّعي بأنه "سمسار" _ بإيهام زوجة أحد الموقوفين المذكورين أن بإمكانه تسوية أوضاع الأخير وترتيب أمر خروجه من مكان توقيفه، وذلك مقابل مبلغ /3000/ دولار أميركي، إضافةً إلى قيامه بإبتزازها جنسياً مقابل مبلغ /300/ دولار أميركي.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، ومقاطعة المعلومات المتوافرة، تم تحديد هوية "السمسار"، الملقب بـ "الشيخ" وتبين انه يدعى: م. أ. (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية بجرم دعارة وتسهيلها.

وذكر البيان ان بتاريخ 26/5/2019 وبعد عملية رصد دقيقة، داهم المكتب المذكور، بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، مكان تواري المطلوب في بلدة عمشيت، حيث جرى توقيفه. و بالتحقيق معه، تبين تورط أحد عناصر قوى الامن الداخلي برتبة رقيب، الذي تمّ توقيفه أيضاً.

أودع كل من السمسار والزوجة والرقيب القضاء المختص، بناءً على إشارته.