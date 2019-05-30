ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان ان بتاريخ 25/5/2019، وفي سياق تحقيق مجرى من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، مع عددٍ من الموقوفين السوريين، توافرت معلومات للمكتب المذكور حول قيام أحد الأشخاص _ يدّعي بأنه "سمسار" _ بإيهام زوجة أحد الموقوفين المذكورين أن بإمكانه تسوية أوضاع الأخير وترتيب أمر خروجه من مكان توقيفه، وذلك مقابل مبلغ /3000/ دولار أميركي، إضافةً إلى قيامه بإبتزازها جنسياً مقابل مبلغ /300/ دولار أميركي.
ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، ومقاطعة المعلومات المتوافرة، تم تحديد هوية "السمسار"، الملقب بـ "الشيخ" وتبين انه يدعى: م. أ. (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية بجرم دعارة وتسهيلها.
وذكر البيان ان بتاريخ 26/5/2019 وبعد عملية رصد دقيقة، داهم المكتب المذكور، بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، مكان تواري المطلوب في بلدة عمشيت، حيث جرى توقيفه. و بالتحقيق معه، تبين تورط أحد عناصر قوى الامن الداخلي برتبة رقيب، الذي تمّ توقيفه أيضاً.
أودع كل من السمسار والزوجة والرقيب القضاء المختص، بناءً على إشارته.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تعلن توقيف سمسار وزوجة موقوف ورقيب في قوى الامن بتهم رشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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