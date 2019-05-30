جميل السيد: الله مع فلسطين وشعب فلسطين

علق النائب ​جميل السيد​، عبر وسائل التواصل الإجتماعي على عدم قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بتشكيل حكومة، قائلا: "أهداه ترامب ​القدس​ و​الجولان​، سخّر له معظم العرب، طوّق له ​إيران​ و​سوريا​، أرسل ساترفيلد إلى ​لبنان​ لتحييد ​حزب الله​، أهدته ​روسيا​ جنديّاً مفقوداً ونجح نتانياهو بالإنتخابات، لكنه سقط أمس ومعه تعثّرت ​صفقة القرن​، وإلى إنتخابات جديدة في أيلول! ماذا يعني؟ أن الله مع ​فلسطين​، وشعب فلسطين".

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