وصل رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ للادلاء بلإفادته على خلفية الإخبار المقدم ضده من مجموعة من المحامين إثر نشر فيديو يتعرض فيه لرئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ وعائلته ولرئيس الحكومة ​سعد الحريري​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب وصل الى قصر العدل للادلاء بافادته حول فيديو يتعرض فيه للحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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