وصل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب للادلاء بلإفادته على خلفية الإخبار المقدم ضده من مجموعة من المحامين إثر نشر فيديو يتعرض فيه لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وعائلته ولرئيس الحكومة سعد الحريري.
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب وصل الى قصر العدل للادلاء بافادته حول فيديو يتعرض فيه للحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.