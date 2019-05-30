احمد قبلان:أزمة البلد ليست بقلة موارده بل بكثرة الحرامية

رأى الشيخ ​احمد قبلان​ خلال حفل الافطار السنوي، الذي اقامته ​مستشفى​ الزهراء المركز الطبي الجامعي،"أن أزمة هذا البلد ليس بقلة موارده، بل بكثرة "الحرامية" وبهذا الطبقة السياسية التي برعت في تجييش الناس وفرزهم طائفيا ومذهبيا، وغالت في استتباعهم، وتجنيدهم ليكونوا دائما في خدمة سلطة كانت وستبقى مسؤولة عن جوع وتعاسة وفقر الناس وضياع هذا البلد">

ودعا الشيخ قبلان "الى ان تستيقظ الضمائر، وتتكاتف الأيدي، وتصفو النيات كي ننطلق جميعا من أجل خدمة أهلنا وناسنا، وإنقاذ بلدنا وتحصينه في مواجهة التحديات والاستحقاقات".