عسيران: المطلوب توحيد الرؤيا والكلمة وتمين الوحدة الوطنية للمحافظة على الحدود

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "لبنان سوف يحافظ على حدوده البحرية والبرية وعلى كل أمر يعود اليه في البحر والبر والجو، ولهذا قامت مقاومة وتمكنت من تحرير الجنوب باستثناء ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والجزء الشمالي من ​بلدة الغجر​" .

واعتبر عسيران في تصريح له، اننا سوف نستمر بحفظ كل حقوق لبنان كاملة وهذا يتطلب اللحمة بين اللبنانيين والوحدة الوطنية التي هي الدرع الحقيقي للبنان ومستقبله، واكد ان الاهم عندنا هو حفظ لبنان، لافتا اننا امام امتحان وعلى الجميع ان يعوا خطورة هذه المرحلة والمطلوب توحيد الرؤيا والكلمة وتمين الوحدة الوطنية اللبنانية .