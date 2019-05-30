مذكرة تفاهم بين LAU و"الاتحاد العالمي لحماية المواقع والمدن التاريخية الاثرية في العالم خلال الحروب"

وقّعت مؤسسة لويس قرداحي – LAU مذكرة تفاهم مشتركة مع "الاتحاد ​العالم​ي لحماية المواقع والمدن التاريخية الاثرية في العالم خلال الحروب" (WATCH) وتهدف المذكرة الى إنشاء مركز "التدريب على حفظ التراث وحمايته" ضمن حرم المؤسسة في ​مدينة جبيل​ القديمة بحيث سيعمل المركز بالتنسيق مع المديرية العامة للاثار التابعة ل​وزارة الثقافة​ ال​لبنان​ية وبعثة ​الاتحاد الاوروبي​ في لبنان على تطبيق القواعد التي وضعتها منظمة "​اليونيسكو​" العالمية لحماية الارث الثقافي استناداً الى مواد بروتكول ​لاهاي​ العام 1999 للحد من الاخطار التي قد تصيب الاثار والمواقع الثقافية والطبيعية في أوقات السلم والنزاعات.

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