علي حمدان: عنوان المبادرة والطرح اللبناني لتثبيت الحدود هو اللجنة الثلاثية

أعلن المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ​علي حمدان​، "ان العنوان الاساسي في المبادرة والطرح اللبناني لتثبيت الحدود مع فلسطين المحتلة، هو اللجنة الثلاثية"، مشيرا الى ان "بري أعلن من اليوم الاول ان اللجنة الثلاثية وآليتها هي التي ستتفق على ترسيم الحدود سواء برا او بحرا، والجيش اللبناني في اللجنة هو من يقرر إذا كان بحاجة للاستعانة بخبراء لهذه هالغاية".

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