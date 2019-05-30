النشرة: جرمانوس طلب كف التعقبات الجارية بحق سوزان الحاج في ملف عيتاني

علمت "النشرة" أن مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ ترافع في قضية محاكمة المقرصن ايلي غبش في قضية اختلاق أدلة مادية والكترونية لجريمة التعامل مع اسرائيل للممثل المسرحي ​زياد عيتاني​ وتقديم دليل الكتروني وهمي ومفبرك ضده، ومحاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي ​سوزان الحاج​ بتهمة قبول عرض غبش باختلاق جرم التعامل مع اسرائيل لزياد عيتاني.

وطلب جرمانوس كف التعقبات الجارية بحق سوزان الحاج لعدم توفر عناصر الجرم، وبالمقابل طلب انزال اشد العقوبات بحق المقرصن ايلي غبش.

وذكرت المصادر انه من المرات النادرة التي يحضر فيها جرمانوس الى قاعة المحكمة ويترافع بحق متهم.