دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيلوسي: مجلس النواب يريد قضية "دامغة" للبدء في إجراءات مساءلة ترامب

(رويترز) - قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إن خيار مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله لم يُستبعد من على الطاولة لكن ينبغي أن تكون القضية "دامغة" قبل أن يتناولها مجلس النواب.

وتابعت بيلوسي وهي ديمقراطية، في تصريح أدلت به أثناء حضورها مناسبة في سان فرانسيسكو "لا شيء مستبعد من على الطاولة".

ومضت تقول "ما نريده هو أن تكون القضية دامغة بحيث يكون مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية... مقتنعا بالسبيل الذي يتعين علينا أن نسلكه كبلد".

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)