برلمانيون يطالبون بمعالجة أسباب زيادة حالات الطلاق حفاظا على تماسك الأسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدنى، إلى ضرورة بحث أسباب زيادة حالات الطلاق فى المجتمع.

وقال ممدوح الحسينى فى تصرحات لـ"الخليج 365"، إن حالات الطلاق انتشرت بشكل مخيف فى المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة، وارتفع عدد القضايا الأسرية فى محاكم الأسرة، والأمر يتطلب وقفة لمعرفة أسباب انتشار الطلاق ومعالجة هذه الأسباب.

وأضاف "الحسينى"، أنه لابد من تدشين حملات لتوعية المقبلين على الزواج بأساسيات الزواج وحقوق كل من الزوج والزوجة، وكيف يتم التغلب على مشاكل الحياة وضغوطها، وذلك للحفاظ على الأسر المصرية من التفكك والانهيار.

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وأيده النائب يسرى الأسيوطى، الذى أكد أن الدولة بدأت تبذل جهودا طيبة فى التوعية وحل مشكلة زيادة عدد حالات الطلاق فى المجتمع.

وأضاف "الأسيوطى"، أن زيادة عدد حالات الطلاق لابد أن يكون لها أسباب قد تكون اجتماعية أو اقتصادية وأحيانا نفسية، ولابد أن يتم دراسة كيفية مواجهة هذه المشكلة حفاظا على تماسك الأسرة.