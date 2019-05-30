النقيب زيان: بعض القضاة يأتيهم الحكم مكتوبا.. وهذا ورثناه من الاستعمار

في إطار الأنشطة الرمضانية لهيأة المحامين في الرباط، حل النقيب مجمد زيان، مساء يوم الثلاثاء، ضيفا على سلسلة “مسار نقيب”، التي تنظمها الهيأة في دار المحامي، خلال ليالي رمضان، وقال زيان إن بعض القضاة في المغرب، خلال عام 2019، لا يحكمون، بل يأتيه الحكم مكتوبا.

وأرجع زيان ما يعيشه القضاء، حاليا، في المغرب إلى مخلفات فترة الاستعمار، وأوضح أن القضاء عرف مصيبتين قبل أن يحصل البلد على استقلاله، وأوضح أن السلطات الفرنسية رفضت منح المغرب وزارة العدل، التي كانت هي البرلمان الحالي، مشيرا إلى أنه في إطار السعي إلى مغربة القضاء، أصبح كتاب الضبط قضاة بأمر ملكي.

ويرى النقيب أن كتاب الضبط آنذاك كانوا يدخلون جلسات المحاكمة، ويستمعون إلى مختلف الأطراف، ليعودوا إلى خلف الستار، حيث يوجد القاضي الفرنسي، الذي يصدر فعليا الحكم، وهو الوضع الشبيه بما يحدث الآن، بحسب النقيب.