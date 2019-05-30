انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة قطرية لافتة.. قمتان في مكة تنطلقان اليوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 صباحاً - بمشاركة قطرية رفيعة، تنطلق اليوم الخميس في مكة المكرمة أعمال القمتين الخليجية والعربية؛ اللتين دعت إليهما السعودية بشكل طارئ، على أن تُعقد القمةُ الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي غداً الجمعة.

ويأتي انعقاد القمم في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وبعد أيام من تلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من أجل المشاركة في القمة، أعلنت الدوحة، مساء الأربعاء، مشاركة رئيس وزراء البلاد في القمم الثلاث.

وبمشاركة رئيس الوزراء القطري في القمم الثلاث، يصبح المسؤول القطري الأرفع الذي يزور السعودية بعد الأزمة الخليجية وحصار قطر في يونيو 2017.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تغريدة على تويتر مساء أمس الأربعاء: إن دولة قطر "التي لم تغب يوماً عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربياً وإسلامياً ودولياً، تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية، حيث قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث".

وأضافت أن "الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة، والتصعيد المتسارع يومياً، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحس المسؤولية، تعد واجباً قومياً وإنسانياً لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم".

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، منظمة التعاون الإسلامي إلى رفض ما وصفه بالتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأضاف العساف خلال اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة، أن تلك التدخلات زادت من معاناة الشعب اليمني على وجه الخصوص.