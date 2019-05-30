انت الان تتابع تفاصيل خبر الإضراب العام بالسودان ينجح.. والعسكر يحذرون من الفوضى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 صباحاً - أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه بنسبة 90%، وأظهر حجم التفويض الواضح لها من قبل المجتمع، فيما اعتبر المجلس العسكري الانتقالي أنّ هذه القوى لا تمثل الشارع السوداني كله، محذراً من انفجار الوضع في البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، في ختام الإضراب الذي استمر يومين، إنّ الالتزام الشعبي الواسع بالإضراب مثّل تفويضاً واضحاً من المجتمع السوداني لقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

كما هددت قوى التغيير بالاتجاه إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبها بنقل السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية تكون أغلبيته مدنية وكذلك رئاسته، وقالت إنّ الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضاً لمسيرة التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

وأوضح صدّيق فاروق، القيادي في "الحرية والتغيير"، أنه "من غير المقبول أن يصعد المجلس العسكري فوق أكتاف الثورة السودانية"، مضيفاً أن المجلس إذا لم يستجب لمطالب الشعب السوداني فإنهم سيتجهون إلى العصيان المدني، مع تأكيد سلمية الثورة.

وقالت "الحرية والتغيير" إنه لم يحدث أي تواصل بينها وبين المجلس العسكري منذ توقف مفاوضاتهما قبل أسبوع، مؤكدةً أنّ "الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة".

وبينت أنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم وفي معظم الولايات.

من جانبه قال عضو المجلس العسكري، الفريق صلاح عبد الخالق سعد، أمس الأربعاء، إنّ المجلس سيلجأ إلى خيارات بديلة في حال فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بحسب "الجزيرة".

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وأضاف سعد أن "قوى الحرية والتغيير مهما علا صوتها لا تمثل الشعب السوداني كله، وتمثيل الشعب السوداني يكون عن طريق صندوق الانتخابات، ومن يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة".

وشدد على أن الأمور إذا سارت إلى طريق مسدود فإن المجلس لديه عدة خيارات وحلول وطنية، من بينها إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر إلى ستة.

وحذر القيادي العسكري من انفلات الوضع الأمني في السودان وانزلاقه إلى مستنقع الفوضى، قائلاً: إن "في السودان أكثر من ثمانية جيوش تحمل السلاح، والبلاد قابلة للانفجار في أية لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية وبمراهقة".

وصباح يوم الثلاثاء، دخلت قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل استمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للقوى المدنية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.