شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تحري رؤية هلال شهر شوال الاثنين القادم والان مع التفاصيل

وجه وزير العدل ، سلطان سعيد البادي، بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هجري الموافق 2019 ميلادي.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير العدل، المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، و المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبو ظبي، والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبو ظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبو ظبي، والمستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف أبو ظبي بدائرة القضاء، والمستشار يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة، وسعادة المهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، والمستشار طالب محمد الشحي مستشار الشئون الإسلامية بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ووجه القرار أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبو ظبي في "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين 29 رمضان 1440هجرية، الموافق الثالث من يونيو 2019 بدائرة القضاء في أبو ظبي.