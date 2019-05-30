مواجهات عنيفة شمال غرب تعز

قالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم بين قوات الجيش والمليشيا غرب شمال مدينة تعز.

وذكرت المصادر ان المواجهات العنيفة تجددت بين القوات الحكومية والمليشيات الحوثية في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب تعز.

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من جهتها، شددت مدفعية القوات الحكومية قصف مواقع مليشيات الحوثي في تباب القارع والمدرجات والزانخ والزيبة، وتعتبر مواقع متقدمة للمليشيات، وتشرف على شارع الخميسن.

يشار إلى أن قيادة محور تعز أعلنت في وقت سابق استمرار عملياتهم العسكرية ضد مليشيات الحوثي حتى استكمال تحرير ضواحي المدينة المحاصرة منذ خمسة أعوام.