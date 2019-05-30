شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطري: حمد بن خليفة يمول مستوطنات اليهود على الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل

أكد المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أن نظام الحمدين الحاكم في قطر، يعمل على تمويل بناء المستوطنات لليهود على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا ليس ادعاء، فقد ذهبوا وتحالفوا مع اليهود وإيران وتركيا ضد العرب.

وأوضح في سلسلة تغريدات له عبر موقع تويتر: "حمد بن خليفة يمول بناء المستوطنات لليهود على الأراضي الفلسطينية، على ماذا يدل ادعاء تنظيم الحمدين الإرهابي بدعم فلسطين وفي نفس الوقت بناء مستوطنات لليهود.. ماذا نسمي هذا التناقض العجيب ؟! أهي لعبة خبيثة أم لعبة غبية أم ألعاب بهلوانية؟".

‏وتابع: "الخيانة العظمى في أي بلد عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد! ياأهل قطر نحن لم نظلم أو نكذب على حمد بن خليفة وحمد بن جاسم، فهم ذهبوا بأنفسهم إلى اليهود وتآمروا على فلسطين والخليج مع اليهود وإيران وتركيا.. هل هناك شك في هذه الخيانة العظمى؟!".

وأضاف المعارض القطري: "في بلدي قطر يتم تعذيب الناس "على البارد" بطريقة خبيثة جدآ.. سياسات تنظيم الحمدين ومستشارهم الصهيوني عزمي بشارة (قمة في التناقض). دعموا الحوثي وشاركوا في عاصفة الحزم.. سحبوا جنسيات المواطنين وجنّسوا العجم..! الى أين تسير الدوحة الآن؟!".