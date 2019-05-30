شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يتوجه إلى السعودية لحضور قمتي مكة والان مع التفاصيل

توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية. وقالت الرئاسة المصرية، إن مشاركة الرئيس تأتي ضمن المساهمة بفعالية بجهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية. وتحتضن مدينة مكة المكرمة ، اليوم ، وغداً، ثلاث قمم، خليجية، وعربية، وإسلامية، بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول تجمع بهذا المستوى لقادة 56 دولة يمثلون نحو مليار ونصف المليار عربي ومسلم.

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