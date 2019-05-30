شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تتقدم في محيط قعطبة وتشن هجوماً من 4 محاور والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية إن قوات الحزام الأمني قوات الصاعقة، شنت هجوم واسع على مليشيا الحوثي الانقلابية في عدة محاور في مديرية قعطبة. وأكدت المصادر، ان قوات الحزام الأمنية المقاومه الجنوبية شنت هجومها على أذناب الفرس من عدة محاور شمال وغرب قعطبة وهم: محور حجر Advertisements محور شخب -سليم الفاخر محور حمر -هجار محور حمر -شليل وشهد مسرح العمليات العسكرية في محافظة الضالع تطورات مفصلية، مع إعلان قيادة التحالف العربي إطلاق عملية نوعية سميت لاحقاً "صمود الجبال" ، وذلك لإستكمال الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بعملية "قطع النفس" و التي أطلقتها القوات الجنوبية المشتركة قبل أسابيع وتمكنت على أثرها من تحرير مركز مديرية قعطبة.

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