شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: الحسم في صنعاء بات قريباً والان مع التفاصيل

أكد قائد اللواء 139 مشاه العميد الركن أحمد البريهي، إن معركة الحسم في صنعاء باتت قريبة، وأن انتظار اليمنيين للمشهد الأخير من هزيمة المشروع الإنقلابي الكهنوتي لن يطول.

وخلال تفقده المواقع الأمامية بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، شدد العميد البريهي على ضرورة يقظة الجيش في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية.

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وهنأ البريهي المقاتلين بمناسبة الذكرى الـ 29 للوحدة اليمنية المنجز التاريخي الذي حققه اليمنيين كحصيلة نضال طويل توج بإعلان الوحدة اليمنية.

وأكد قائد اللواء 139 مشاه أن معركة الحسم قريبة، لافتاً إلى أن تحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي "بات وشيكا".

ولفت الى الضربات الموجعة والهزائم الماحقة التي تتلقاها مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات من قبل الجيش الوطني تأكيد على أن الجمهورية عصية على المشروع السلالي الكهنوتي المسنود من إيران العدو التاريخي للعرب، مشيراً أن المشروع الحوثي التخريبي في طريقه للأفول.