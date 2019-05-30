شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي: تعديلات "بوينغ 737 ماكس" الجديدة قيد التقييم في الإمارات والان مع التفاصيل

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، إن التعديلات التي أدخلتها شركة بوينغ على طراز "737 ماكس"، ما زالت قيد التقييم من الجانب الإماراتي، ولن يتم السماح للطائرة بالتحليق في أجواء الدولة قبل الانتهاء من مرحلة التقييم، وذلك حفاظاً على سلامة المسافرين.

ولفت السويدي في تصريح خاص لـ24، إلى أن "الدولة عقدت خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأميركية وشركة بوينغ، للاطلاع على الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها شركة "بوينغ" الأمريكية، عقب الحادثين الذين أوديا بحياة 346 شخصاً، حيث تقوم الهيئة حالياً بالكثير من النقاشات وأعمال التقييم للوضع الراهن، وبناء عليه سيتضح ما إذا سيتم السماح لتحليق هذا الطراز من الطائرات بأجواء الدولة".

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انتظار نتائج التقرير

وأكد أنه وبناء على تقرير الفريق المكلف من قبل الإمارات، سيتم إتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، لافتاً إلى أن حظر طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الدولة لن يرفع إلا بعد التحقق تماماً من الحلول التي ستطرحها "بوينغ" لإعادة السلامة التامة والأمان الكامل إلى طائراتها من هذا الطراز، وتجربتها، وتقييمها، والتحقق من كفاءتها التامة، فضلاً عن التحقق من معالجة العيوب السابقة في الطائرة.

يشار إلى أن تقارير إعلامية دولية أفادت أن شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" بدأت وضع خريطة للخطوات التي تعتزم اتخاذها بهدف إعادة الطائرات من طراز "بوينغ ماكس 737" إلى التشغيل تدريجياً بعد شهور من حظر تشغيلها في مختلف دول العالم نتيجة حوادث سقوطها.