شكرا لقرائتكم خبر عن أبو حامد: ننتظر أن تخرج قمتا مكة بقرارات وتوصيات لردع إيران والان مع التفاصيل

قال محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب المصري "نأمل في اتخاذ إجراءات وقرارات عملية في القمتين، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وارتفاع وتيرة الأحداث بها".

وأكد أبوحامد أن الظروف الصعبة للمنطقة لا تحتمل إلا النجاح والخروج بقرارات وتوصيات عملية لردع إيران، لافتا إلى إدراك الدول المشاركة في القمتين الكامل لخطورة الظرف العربي الراهن.

ودعا النائب المصري إلى ضرورة تنسيق المواقف التي ستتخذ في ظل سيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الخيار العسكري، فضلا عن مناقشة الإجراءات العملية الكفيلة للحفاظ على الأمن القومي العربي، وإجراءات الدول العربية والإسلامية لحماية مصالحها وحقوقها الاقتصادية في المياه الإقليمية.

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استبعد إمكانية التوصل لحلول دبلوماسية سريعة لأي أزمة قد تنشأ بين طهران وواشنطن، نتيجة عدم وجود قنوات اتصال بينهما.