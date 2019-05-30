شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مصري: لا بد من توحيد الرؤى العربية في ظل التصعيد الإيراني والان مع التفاصيل

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، لـموقع "العين الإخبارية"، إنه من المأمول توحيد الرؤى والمواقف العربية، في ظل التصعيد الإيراني والأمريكي بالمنطقة.

وذكر عامر أن "تهديدات إيران لا تتوقف، من خلال أذرعها في دول عديدة بالمنطقة بينها اليمن وسوريا"، معربا عن تطلعه أن تخرج القمة العربية لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الأمة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة الماضية، نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب "تهديدات مستمرة" ضد القوات الأمريكية صادرة عن "أعلى مستوى" في الحكومة الإيرانية.

ويأتي قرار نشر الجنود الأمريكيين في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدا منذ مطلع الشهر الجاري، بعد أن علقت طهران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015، بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني