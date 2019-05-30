شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: أمريكا وروسيا معنيتان بإخراج إيران وتركيا من سوريا والان مع التفاصيل

قالت صحيفة " الوطن " إن وتيرة حدة المعارك في إدلب شمال غرب سوريا تتصاعد ، في الوقت الذي يحاول فيه البعض استعادة مخرجات سوتشي وأستانا بالحديث عن مناطق تهدئة واجبة الاحترام، لكن كل هذا الكلام لا يمكن أن يجد ترجمة عمليه له وعشرات الفصائل والجماعات التكفيرية والمتشددة تسيطر على أغلب محافظة إدلب وخاصة ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" ومكونها الرئيسي المتمثل بجبهة النصرة وهي " القاعدة"، في الوقت الذي تتهدد فيه المعارك ملايين السوريين سواء من سكان المحافظة نفسها أو الذين نزحوا إليها من باقي المحافظات السورية خلال السنوات الماضية، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وموجة نزوح جديدة ستكون أقسى من سابقاتها.

ولفتت إلى أن سوريا اليوم على غرار جميع سنوات الأزمة بحاجة إلى حل سياسي، وإن كانت معضلتها الأكبر تتمثل بمناطق شرق الفرات التي تسيطر عليه قوات "قسد" المدعومة أمريكياً، لكن النيران المشتعلة اليوم هي في إدلب الخارجة عن سلطة الدولة السورية، والتي تعتبر آخر المناطق التي تسيطر عليها قوى المعارضة على اختلاف أنواعها.. والتي تلمست وهم الرهان على تركيا والسلطات الحاكمة فيها التي جعلت أغلب فصائل المعارضة بإدلب عبارة عن بنادق لخدمة مشروع توسعي محكوم عليه بالفشل وإن سيطرت قوات تركيا وأدواتها على مناطق حدودية وتلوح بين الحين والآخر بتوسيع التحرك، لكن التدخل الروسي في إدلب أوصل رسائل كثيرة إلى أنقرة مفادها أن أي "عنتريات" أو مواقف من تركيا تعارض الحملة قد تخرج عبرها بالخذلان التام.

وتابعت: يبقى الأمن الأساس القوي والثابت لإنجاز أي حل سياسي يضع حداً لما تبقى من الحرب السورية، ويكون مقدمة لعودة جميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم وقراهم في جميع المدن والمحافظات، أما التعويل على رهانات خاطئة لم تثمر طوال 9 سنوات فليست في صالح الشعب السوري ومستقبل أجياله، وهذا يستوجب عدم وجود قوى خارجية ولا أدواتها، بمعنى أن المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة وروسيا معنيتان بالعمل لإخراج إيران وتركيا وكل المليشيات الإرهابية التابعة لهما وقطع أذرعهما بالكامل ومنعهما من مواصلة الرهانات والعبث وارتكاب الجرائم والمجازر، لأن بقاء أي من الدولتين معناه استمرار الإرهاب، وبالتالي التمديد للأزمة خاصة في المناطق المشتعلة، كما يؤثر على أي توجه لاستعادة المبادرة برعاية أممية لإنهاء الحرب والكثير مما يترتب على استمرارها.

وأكدت " الوطن " في ختام افتتاحيتها أن الإرهاب عدو الحياة والشعوب والاستقرار والأمن، والتحدي الأكبر والخطر الأول الذي يهدد كل شيء، وبالتالي اليوم فإن حل أزمة سوريا يستوجب عدم وجود أي تنظيمات أو تدخلات لأنظمة معروفة التوجه والنوايا، ويجب أن يتم الخلاص منها جميعها، خاصة تلك التنظيمات التكفيرية والمتشددة، ولا يصح لأي طرف أن يواصل الرهانات على الضجيج والشعارات فهناك مسلمات لا يمكن لأحد تجاوزها مهما كانت التطورات وهي موضع إجماع عربي ودولي مثل وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومنع تقسيمها وإنهاء جميع التدخلات فيها، وكل من يراهن على غير ذلك لن يجني إلا الهزيمة.