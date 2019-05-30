شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: قمم مكة الثلاث نتيجة طبيعة لاستشعار المخاطر المحدقة بالمنطقة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "الخليج " إن مدينة مكة المكرمة تحتضن، اليوم ، وغداً، ثلاث قمم، خليجية، وعربية، وإسلامية، بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول تجمع بهذا المستوى لقادة 56 دولة يمثلون نحو مليار ونصف المليار عربي ومسلم.

وذكرت أن هذه القمم الاستثنائية التي تعقد في رحاب المدينة المقدسة، وفي هذه الظروف الخطيرة التي يواجهها العرب والمسلمون، هي نتيجة طبيعية لاستشعار المخاطر التي تحيق بالأمة، وباتت تهدد حاضرها، ومستقبلها، ووجودها، حيث بات من الضروري التصدي واتخاذ الموقف الموحد لدرء المخاطر، لأن اللوذ بالصمت والسكوت يعني تشريع الأبواب أمام كل الطامعين والطامحين الذين بدأوا يعدّون العدّة للانقضاض والاستحواذ على مقدراتنا، وثرواتنا، ودورنا، وقرارنا، وتصفية قضايانا العادلة.

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وأشارت إلى أنه في الخليج العربي، هناك هجمة إيرانية ضارية تستهدف المنطقة، بشكل مباشر، أو من خلال أدواتها، وهناك مخاطر بدأت تطل برأسها من خلال عمليات التخريب، والاعتداء، والتدخل، التي تتعرض لها دولها ، كما حصل مؤخراً من استهداف للبواخر التجارية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، ولمحطات ضخ النفط في مدينة الرياض، واستهداف مدينة مكة المكرمة بالصواريخ.

وذكرت أن هناك تهديدات بالحرب، وحشود عسكرية في المنطقة، وحولها، تنذر بصدام عسكري مسلح بين الولايات المتحدة وإيران جراء تجاوزات الأخيرة، وسلوكها العدائي تجاه المنطقة، والمجتمع الدولي، ما يستدعي وقفة موحدة لمواجهة كل الاحتمالات.

وأضافت أن دول الخليج العربي، على الرغم من أنها مستهدفة، فإنها لا تسعى إلى الحرب، ولا تريدها، وتعمل من أجل أمن وسلام المنطقة بما يحقق استقرارها، إلا أنها في الوقت نفسه مستعدة للدفاع عن نفسها، وسيادتها، ومواطنيها، وهو حق تكفله كل القوانين، والشرائع.