شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: استهداف السفن وهجوم المليشيا بالطائرات المسيرة محور نقاش قمتي مكة اليوم والان مع التفاصيل

قالت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية إن الأنظار تتجه اليوم إلى مكة المكرمة، حيث تعقد قمتان طارئتان الأولى خليجية والثانية عربية، عشية قمة ثالثة أوسع إسلامية غداً، وسط جدول أعمال حافل بالقضايا والتحديات التي تتطلب وحدة الصف والمواقف.

ولفتت إلى أن نقاشات اليوم محورها العمليات التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات، وهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية بطائرات "درون" على محطتي ضخ قرب الرياض، وتداعيات هذه الاعتداءات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات أسواق النفط العالمية واستقرارها، وسط توقعات باتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع التهديدات، ورفض أي محاولة تمس أمن الخليج العربي.. لافتة إلى أن القمة الإسلامية، محاورها الأهم، القضية الفلسطينية وسبل مواجهة تنامي خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف التي تتطلب توحيد الرؤى المشتركة.

وأضافت أنه في بلاد السلام، وبضيافة ملك السلام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الفرصة متاحة لإنجاز أي اتفاق يخدم مصالح العرب والمسلمين، ويجمع كلمتهم على ما يؤدي لخير الشعوب واستقرار الدول وفق قواعد ثابتة وسليمة أساسها التعاون واحترام السيادة.

وذكرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أنه في القمم الثلاث، قاسم مشترك كفيل بإنجاحها، يكمن في نية صادقة للمملكة العربية السعودية شعارها خير الأمتين العربية والإسلامية، قادرة على جمع الكلمة في وجه أصوات شاذة بات يعرفها العالمان العربي والإسلامي جيداً.