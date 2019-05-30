شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، أيار 30، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وطبقا لمصادر محلية، تعرضت مواقع للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر والأضرار التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.