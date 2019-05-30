شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مقاتلات التحالف تشن 4 غارات على معسكر الفريجة بأرحب والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، أيار 30، 2019، معسكرا للمتمردين الحوثيين في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بأربع غارات معسكر الفريجة في مديرية أرحب شمالي صنعاء.

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وأكدت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المعسكر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عناه القصف الجوي.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق، معسكر جربان بسنحان جنوبي صنعاء.