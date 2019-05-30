ابو رغيف يعرض وثائق تؤكد انتماء الفرنسيين المحكومين بالاعدام لـ'داعش'

وقال ابو رغيف في حديث لـ الخليج 365، ان "هذه الوثائق تثبت تورط عناصر داعش الفرنسيين الى التنظيم"، مبينا ان "القضاء العراقي اصدر خكما بالاعدام على هؤلاء".

واضاف ابو رغيف "هذه الوثائق هي التي ادانتهم بجرائم ارهابية اقترفوها بحق المواطنين"، مشيرا الى ان "هناك اصدار للتنظيم يدين ممن تبقى من الفرنسيين الذي يحاكمون بالعراق، وسيبث على فضائية السومرية خلال نشرة اخبار الظهيرة في الساعة الثالثة الا ربع".



وتابع ابو رغيف ان "القضاء العراقي مستقل ولا يتأثر باي ضغوطات".

يذكر ان القضاء العراقي اصدر في وقت سابق، احكاما باعدام سبعة فرنسيين بعد ادانتهم بالانتماء الى تنظيم "داعش".