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واضاف ابو رغيف "هذه الوثائق هي التي ادانتهم بجرائم ارهابية اقترفوها بحق المواطنين"، مشيرا الى ان "هناك اصدار للتنظيم يدين ممن تبقى من الفرنسيين الذي يحاكمون بالعراق، وسيبث على فضائية السومرية خلال نشرة اخبار الظهيرة في الساعة الثالثة الا ربع".
وتابع ابو رغيف ان "القضاء العراقي مستقل ولا يتأثر باي ضغوطات".
يذكر ان القضاء العراقي اصدر في وقت سابق، احكاما باعدام سبعة فرنسيين بعد ادانتهم بالانتماء الى تنظيم "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو رغيف يعرض وثائق تؤكد انتماء الفرنسيين المحكومين بالاعدام لـ'داعش' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.