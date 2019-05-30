جنايات البصرة: المؤبد لخمسة متاجرين بمخدّر الكريستال

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنايات البصرة قضت حكما بالسجن المؤبد والغرامة بعشرة ملايين دينار بحق خمسة مدانين بالمتاجرة بمادة الكريستال المعرفة طبيا بـ(المثيل امفيتامين)"، لافتا إلى "ضبط كمية بملايين الأقراص بحوزتهم".وأضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، مشيرا إلى "مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

