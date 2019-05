إليك 4 فيتامينات ضرورية للعناية بالشعر في فصل الصيف

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل فيتامينات للشعر لهذا الصيف.

فيتامين E لترطيب الشعر



يعد فيتامين E أفضل فيتامين للشعر على الإطلاق، فهو يعمل ترطيب الشعر بعمق ومكافحة جفافه، وإصلاح أطرافه المتقصفة، ويساهم في تهدئة فروة الرأس، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، الأمر الذي يؤدي الى تعزيز نمو بصيلات الشعر. ليس عليك سوى وضع ربع عبوة من زيت فيتامين E على راحة يديك، ومن ثم توزيعها على فروة رأسك وشعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك واتركيه لمدة ساعة. بعدها اغسليه على طريقتك المعتادة.



يحمي فيتامين A الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على إعادة البريق واللمعان الى الشعر، كما يساهم في ترطيب الشعر وفروة الرأس، ويكافح جفافه. كذلك، يعمل هذا الفيتامين على تحفيز بصيلات الشعر على إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، والتي تحافظ على نعومة الشعر. إضافة الى ذلك، يعد الفيتامين A مكوناً فعالاً جداً لنمو الشعر وتعزيز كثافته. قومي بإفراغ كبسولات عدة من الفيتامين A، ودلكي بها شعرك جيداً، مع التركيز على نهايات الشعر. بعدها، اتركي الفيتامين على شعرك لمدة نصف ساعة، من ثم شطفيه بالماء الفاتر.

فيتامين B لمعالجة الشعر الخشن



يعد فيتامين B أحد أهم الفيتامينات للشعر التي تعمل على معالجة الشعر الخشن والجاف، كما يساهم في إعادة الحيوية الى الشعر ومنحه اللمعان الطبيعي والمظهر الصحي. بإمكانك الاستفادة من هذا الفيتامين عبر استهلاك الأطعمة الغنية به، مثل اللحوم والبيض والأطعمة البحرية واللوز والألبان والأطعمة المجففة...

فيتامين C لإعادة الحيوية الى الشعر



يمتلك فيتامين C خصائص حمضية تعمل على إزالة جميع المعادن والمركبات العضوية العالقة على الشعر، والتي تجعل من لونه باهتاً وخالياً من الحيوية. إضافة الى ذلك، يشتمل هذا الفيتامين على مضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا المتراكمة على فروة الرأس. اخلطي كمية متساوية من الفيتامين C وزيت اللوز. دلكي شعرك جيداً بالخليط، من ثم لفيه واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك وشطفيه بالماء الفاتر.