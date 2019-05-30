البنك المركزي يوسع قاعدة بياناته لأسعار الصرف والذهب

وقال البنك في بيان له تلقت الخليج 365 انه "عمل على توسيع قاعدة البيانات الخاصة بنشر اسعار الصرف واسعار الذهب، على موقعه الالكتروني، مبينا ان هذه القاعدة باتت تتضمن المعدلات اليومية والشهرية لسعر صرف الدينار العراقي والعملات الأخرى تجاه الدولار الأمريكي وأسعار الذهب".واضاف البنك انه "بامكان الرجوع الى هذه المؤشرات من قبل جميع المستفيدين (الباحثين والدارسين فضلا عن المؤسسات الحكومية ودور القضاء والمحاكم)، دون الحاجة إلى طلبها عن طريق المخاطبات الورقية مما يساعد في تخفيف عبئ المراسلات وزيادة الوعي في استخدام البيانات الكترونيا"، مؤكدا بأن "دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي ستتولى الاجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بأسعار الصرف".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

