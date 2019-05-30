نائب: ملف الوزارات المتبقية لن يُحسم ما دام بيد الكتل السياسية

وقال الدبي في حديث لـ الخليج 365، إن "ملف الحقائب الوزارية أصبح الحديث فيه أمراً مخجلاً"، متابعاً أنه "في وقت الانتخابات رفع الجميع شعارات الإصلاح وحقوق المواطنين وتلبية المطالب الشعبية وحين حق الحق فأننا منذ عام كامل لم نستطع حسم أربع حقائب وزارية".وأضاف، أن "حسم هذا الملف لن يتحقق ما لم يمضي رئيس الوزراء بإحضار أسماء مرشحين هو يختارهم ويقدمهم للبرلمان للتصويت عليهم دون انتظار التوافقات أو ترشيحات الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "ما يجري اليوم يمكن اعتباره أمراً معيباً فيومياً يتم تقديم أسماء مرشحين وبعدها نسمع أنهم مشمولون بالمساءلة والعدالة أو غيرها من الأمور ونعود للمربع الأول".

وأكد الدبي، أن "ملف الحقائب الوزارية المتبقية لن يحسم نهائياً ما دام بيد الأحزاب السياسية لأن كل طرف يغني على ليلاه، وكل طرف جاء بشخصية مقربة منه من أقربائه ويرغب بأن يجعله وزيراً وهو أمر معيب".