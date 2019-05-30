قمم مكة وتهديد أمريكي لتركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالخميس 2019/5/30 12:54 مساء بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز تفعيل الإمارات وواشنطن اتفاقية الدفاع المشترك، وتفاؤل أمريكي بالقمم الثلاث في السعودية، وتهديد واشنطن لتركيا بعواقب وخيمة حال شراء إس-400، وأوروبا تطالب تركيا وإيران بوقف استهداف سكان إدلب، ومخطط إيراني لإشعال حرب طائفية بالعراق، والسعودية تحمل إيران مسؤولية تدهور أوضاع اليمن، وتسليم عشماوي للقاهرة "يفضح" داعمي الإرهاب.
أما في الاقتصاد فتطالعون ارتفاع الدولار وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية، وتفاؤل محلي وعالمي بجدية الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، والنفط يهبط متأثرا بالحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وإلى الملاعب، تتابعون هازارد يؤكد رحيله عن تشيلسي.
وفي التكنولوجيا، أبل تتحدى "الوضع المظلم" وتطرح أهم ميزات iOS 13 بهواتف آيفون، أما في الفن فتطالعون المزيد عن الجزء الـ2 من فيلم "يا دنيا يا غرامي" المقرر عرضه في في رمضان 2020.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 30 مايو/أيار 2019.
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