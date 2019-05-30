مقتل 6 على الأقل في تفجير انتحاري أمام مركز عسكري بكابول

قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون أمنيون إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مركز تدريب عسكري في العاصمة كابول، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن المهاجم فجر نفسه بعد منعه من دخول جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول.

ووقع الهجوم بينما كان طلبة يغادرون الجامعة، وهي إحدى أكاديميات التدريب العسكري الرئيسية في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد اجتماعات لممثلي حركة طالبان مع سياسيين أفغان كبار في موسكو، في إطار جهود للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاما.

Advertisements

وتكثف حركة طالبان من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وذكر تقرير حديث لهيئة تابعة للحكومة الأمريكية أن السلطات الأفغانية فقدت كثيرا من زمام السيطرة في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتكبد قوات الأمن خسائر قياسية، ما يجعل التقدم ضد حركة طالبان ضئيلا جدا إن لم يكن معدوما.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة الأفغانية كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة سجل عام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتلى معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها مسلحو حركة طالبان وعناصر تنظيم داعش الإرهابي.



