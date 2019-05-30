انت الان تتابع مرشحون ديموقراطيون للانتخابات الرئاسية يطالبون ببدء إجراءات لعزل ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

انتهز عدد من شخصيات الحزب الديموقراطي الطامحين للفوز بترشيح الحزب لهم لخوض لانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 تصريحات المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء للمطالبة ببدء إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت السناتورة عن كاليفورنيا كمالا هاريس في تغريدة إن "الذي فعله روبرت مولر في الأساس هو إحالة إجراءات عزل" على الكونغرس.

وأضافت أنه "يعود للكونغرس الآن أن يحاسب هذا الرئيس"، مؤكدة "علينا أن نبدأ إجراءات عزل (...) إنه واجبنا الدستوري".

وحدد مولر في تقريره حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، عشر حالات على الأقل قال إن ترامب عرقل فيها عمل القضاء.

لكن مولر، وفي أول تصريحات علنية الأربعاء منذ نشر التقرير، قال إن سياسة وزارة العدل تمنعه من اتهام رئيس يمارس مهامه بجريمة.

وبحسب الدستور يعود للكونغرس أن يتخذ أي خطوة أخرى، وفقا للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وقالت السناتورة عن ماساتشوستس اليزابيث وارن إن "تصريحات مولر تظهر بوضوح أن الذين قرأوا تقريره يعرفون: إنها إحالة إجراءات عزل، ويعود للكونغرس التصرف".

من جهته، صرح السناتور عن نيوجيرزي كوري بوكر وهو أيضا مرشح للانتخابات أن "تصريحات مولر تظهر بوضوح أن لدى الكونغرس واجبا قانونيا وأخلاقيا لبدء إجراءات عزل فورا".

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وقال رئيس بلدية سان انطونيو السابق الديموقراطي جوليان كاسترو الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات عام 2020 أيضا، إن مولر "أوضح صباح اليوم (الأربعاء) أن تحقيقاته الآن بتصرف الكونغرس".

وأضاف "لا أحد فوق القانون -- على الكونغرس أن يبدأ تحقيقات بشأن إطلاق إجراءات عزل".

وقال عضو الكونغرس السابق عن تكساس بيتو اورورك "يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة وعدالة". وأضاف أن "السبيل الوحيد لضمان ذلك هو بدء إجراءات عزل".

من جهتها لم تبد رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي استعجالا لبدء مثل تلك الإجراءات بحق الرئيس الجمهوري.

وقالت رئيسة المجلس الذي تجري فيه إجراءات عزل الرؤساء، في بيان "أشكر المحقق الخاص مولر على العمل الذي قام به هو وفريقه في توفير ملف لتحرك مستقبلي في كل من الكونغرس والمحاكم فيما يتعلق بضلوع إدارة ترامب في تدخل روسي وعرقلة التحقيق".

وأضافت أن "الكونغرس يعتبر مسؤوليته الدستورية في التحقيق ومساءلة الرئيس بشأن استغلاله للسلطة، مقدسة".

وتابعت بيلوسي أن "الكونغرس سيواصل التحقيق وسن القوانين لحماية انتخاباتنا وضمان ديموقراطيتنا"، مؤكدة أنه "يجب أن يعرف الشعب الأميركي الحقيقة".

وردا على سؤول بشأن إجراءات عزل، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، النائب الديموقراطي عن نيويورك جيري نادلر "جميع الخيارات مطروحة ولا يجب استبعاد شيء".