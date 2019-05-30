مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر اشتباكات بين أهالي قرية في كركوك مع داعش

قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، إثر اشتباكات وقعت بين أهالي قرية ب​محافظة كركوك​ شمالي ​العراق​ ومسلحين تابعين لتنظيم "داعش". كما حررت ​قوات الأمن​ العراقية إيزيدية كانت محتجزة في وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي بصحراء ​الأنبار​.

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