مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا

أفادت ​القوات​ البرية الأوكرانية عن "مقتل 4 عسكريين جراء تحطم ​مروحية​ عسكرية من طراز "مي-8" في مقاطعة روفينسكايا شمال غرب البلاد"، مشيرةً إلى أنه "تم فقدان الاتصال بمروحية "مي-8" العسكرية التي كانت تقوم بتحليق تدريبي ويتم حاليا تحديد أسباب الكارثة".

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