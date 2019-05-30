مقتل شخص وفقدان 4 وتضرر 354 ألفا آخرين بسبب الفيضانات جنوبي الصين

أعلنت السلطات في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي ​الصين​، عن مقتل شخص وفقدان 4 وتضرر 354,785 شخصا بسبب تساقط ​أمطار​ غزيرة في المنطقة. وذكرت إدارة الطوارئ في بيان أن مياه ​الفيضانات​ اجتاحت 30 محافظة وحيا في 9 مدن بالمنطقة، فيما تم تعليق الخدمات في 11 قطاعا من الطرق السريعة هناك؛ بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات، مبينة أن الفيضانات تسببت في تدمير ما يزيد عن 23 ألف هكتار من المحاصيل، وانهيار 87 منزلا، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة أكثر من 14.1 مليار يوان أي 165 مليار ​دولار​.

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