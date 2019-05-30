علق أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ على قرار ​الكنيست الإسرائيلي​ حل نفسه وتنظيم ​انتخابات​ مبكرة، قائلا: "​صفقة القرن​ التي يعتزمون الإعلان عنها قريبا أصبحت الآن صفقة القرن القادم"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن الصفقة كان يجب أن يتم بعد ​تشكيل الحكومة​ الإسرائيلية، التي لم تشكل".

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كانت هذه تفاصيل خبر صائب عريقات: بعد حل الكنيست أصبحت الآن صفقة القرن القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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