الرئيس اليمني يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" أن الرئيس ​اليمن​ي ​عبدربه منصور هادي​، وصل إلى جدة وذلك لحضور ​القمة العربية​ الاستثنائية، و​القمة الإسلامية​ الرابعة عشرة ل​منظمة التعاون الإسلامي​ اللتين ستعقدان ب​مكة المكرمة​.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وأمين محافظة جدة صالح التركي وسفير المملكة لدى اليمن ​محمد آل جابر​ والوزير المفوض ب​وزارة الخارجية​ رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة ​اللواء​ عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.