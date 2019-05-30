ريابكوف: لا شك بأن إيران يمكن أن تعيد بسرعة تخصيب اليورانيوم لـ20 بالمئة

لفت نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ إلى أنه "لا شك في أن ​إيران​ يمكن أن تعيد بسرعة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة"، مشيراً إلى أن "جهات كثيرة تعمل على المتاجرة بذلك لكننا نسعى جاهدين للتصرف وفقا للاتفاق"، مضيفاً: "إيران لا تزال في الاتفاق وإعلان نية عدم الالتزام بالسقوف في خطة العمل الشاملة المشتركة لا يمثل مشكلة".

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