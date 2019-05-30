بوتين يقدم مشروع قانون لمجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

قدم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مشروع قانون لمجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى.

وكان قد علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط الماضي مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة، ويأتي هذا القرار غداة إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعليق مشاركة ​الولايات المتحدة​ في هذه المعاهدة الموقعة من الجهتين عام 1987.

وقال بوتين إن "شركاءنا الأميركيين أعلنوا تعليق مشاركتهم في الاتفاق وسنعلق نحن كذلك مشاركتنا"، مؤكداً أن "​روسيا​ لن تباشر أي محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نزع الأسلحة وسننتظر إلى حين نضوج شركائنا بما يكفي لإجراء حوار متساو وذي مغزى بشأن هذا الموضوع المهم".