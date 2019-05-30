بوتين يقدم مشروع قانون لمجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون لمجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وكان قد علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط الماضي مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة، ويأتي هذا القرار غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مشاركة الولايات المتحدة في هذه المعاهدة الموقعة من الجهتين عام 1987.
وقال بوتين إن "شركاءنا الأميركيين أعلنوا تعليق مشاركتهم في الاتفاق وسنعلق نحن كذلك مشاركتنا"، مؤكداً أن "روسيا لن تباشر أي محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نزع الأسلحة وسننتظر إلى حين نضوج شركائنا بما يكفي لإجراء حوار متساو وذي مغزى بشأن هذا الموضوع المهم".
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