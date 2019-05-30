العثور على طفل مجهول الهوية أمام محطة في برج الشمالي

عثر على طفل مجهول الهوية ( 5 سنوات) مرمي في بلدة برج الشمالي ​قضاء صور​ أمام محطة السبعيني، حيث نقلته اسعاف ​الدفاع المدني​ الرسالي - برج الشمالي الى المستشفى اللبناني الايطالي وادخل الى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وقد تبين ان لديه عدة كسور ورضوض في جسده وثقب في الرئة.