العثور على طفل مجهول الهوية أمام محطة في برج الشمالي

عثر على طفل مجهول الهوية ( 5 سنوات) مرمي في بلدة برج الشمالي قضاء صور أمام محطة السبعيني، حيث نقلته اسعاف الدفاع المدني الرسالي - برج الشمالي الى المستشفى اللبناني الايطالي وادخل الى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.
وقد تبين ان لديه عدة كسور ورضوض في جسده وثقب في الرئة.
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