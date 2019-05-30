لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ إلى أنه "خلال أسبوع سقط مواطنَين لبنانيّين غدراً وظلماً في ​السعديات​ و​عرسال​، لقد زرع ​السلاح​ غير الشرعي في الكثير من المناطق تحت عنوان "​سرايا المقاومة​"، أما سلاح ​النظام السوري​ فقد اخترق الحدود واغتال شاباً لبنانياً من عرسال وخطف آخرَين لا يزال مصيرهما مجهولاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: السلاح غير الشرعي زُرع بالكثير من المناطق تحت عنوان "سرايا المقاومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.