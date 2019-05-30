عويدات يستمع إلى إفادة ابراهيم الأمين في قضية التسريبات الدبلوماسية

يستمع قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ ​غسان عويدات​ في هذه الأثناء الى إفادة رئيس تحرير جريدة "الأخبار"ابراهيم الأمين في قضية التسريبات الدبلوماسية، ولن يقدم وكيل السفير علي المولى المحامي حسن عادل بزي دفوعا شكلية في جلسة اليوم على أن يكون حاضرا مع موكله.

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