ابراهيم الأمين: لا علاقة للسفير علي المولى بالتسريبات الدبلوماسية

اعلن رئيس تحرير جريدة ​الأخبار​ ​ابراهيم الأمين​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة استجوابه أنه سلم القاضي عويدات الوثائق الأصلية التي بحوزته والممهورة بالختم الأزرق الخالية من أي تعليمات، نافيا أن يكون للسفير علي المولى علاقة بالتسريبات الدبلوماسية.

وقرر القاضي ​غسان عويدات​ تأجيل استجواب السفير علي المولى في قضية المحاضر الدبلوماسية الى ١٠ حزيران.

واستمع الى عدد من الشهود في قضية تسريب محاضر للقاء مسؤولين لبنانيين مع اميركيين بشكل مخالف للاصول الدبلوماسية.