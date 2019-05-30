اعلن رئيس تحرير جريدة الأخبار ابراهيم الأمين في تصريح له بعد انتهاء جلسة استجوابه أنه سلم القاضي عويدات الوثائق الأصلية التي بحوزته والممهورة بالختم الأزرق الخالية من أي تعليمات، نافيا أن يكون للسفير علي المولى علاقة بالتسريبات الدبلوماسية.
وقرر القاضي غسان عويدات تأجيل استجواب السفير علي المولى في قضية المحاضر الدبلوماسية الى ١٠ حزيران.
واستمع الى عدد من الشهود في قضية تسريب محاضر للقاء مسؤولين لبنانيين مع اميركيين بشكل مخالف للاصول الدبلوماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم الأمين: لا علاقة للسفير علي المولى بالتسريبات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.